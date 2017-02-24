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حديث عن صفقة كبرى بين روسيا والولايات المتحدة بخصوص سوريا

حديث عن صفقة كبرى بين روسيا والولايات المتحدة بخصوص سوريا

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