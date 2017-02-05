حديث عن اختلالات وإشكالات قانونية.. تساؤلات حول تأخير “L’ISIC” لتسليم دبلومات وشهادات خريجي ماستر التواصل

حديث عن اختلالات وإشكالات قانونية

• الرباط: عبد الناصر الكواي

لازال الطلبة الخريجين من الفوج الأول لماستر التواصل السياسي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، ينتظرون تسلم شهادات النجاح ودبلوم التخرج الخاصة بهم، والتي تم تأخيرها عن موعدها بعد المداولات التي تمت قبل قرابة شهر.

مصادر “العلم”، تتحدث عن اعتراض إدارة المؤسسة على قرار لجنتين من لجن مناقشة البحوث التي منحت نقطة 17 لبحثين، وترى أنها حددت نقطة 16 كأعلى نقطة للبحوث. وبالتالي فهي تعترض على نتائج المداولات، فضلا عما تصفه بوقوفها على اختلالات تنتظر جوابا عنها من منسق الماستر.

ويؤكد المتضررون أن الطلبة لم يتوصلوا بأي وثيقة قانونية في الموضوع، فيما أن دفتر الضوابط البيداغوجية يحدد غير ذلك، مشددين على أن لجن المناقشة للبحوث تتمتع باستقلالية كاملة في عملها البيداغوجي ولا دخل للإدارة في الموضوع.

وبالتالي فإن مناوئي قرار مراجعة النقط لتحديد سقف النقط، بعتبرونه تدخلا في مهام لجن مناقشة البحوث المفروض أن تتمتع بالاستقلالية، كما يرون أنه أضاع على عدد من خريجي الماستر المذكور فرصة التسجيل في سلك الدكتوراه، وعلى بعضهم فرصة الترقي.

وكانت المداولات الخاصة بهذا الفوج انعقدت خلال الأسبوع الأول من شهر يناير المنقضي، وصادق اجتماعها على النقط الممنوحة للطلبة المعنيين التي أقرتها اللجان، من منطلق كون اللجنة سيدة نفسها باعتبار عملها البيداغوجي، ووفقا لدفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بالماستر الذي يحدد النقطة من 0 إلى 20. ما يجعل المتضررين من القرار يتساءلون عن دور وزارة الاتصال ورأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في هذه النازلة؟

بدوره، اعتبر مدير المعهد، عبد المجيد فاضيل، أن القرار ليس بحال شخصيا لكنه قرار لمجلس المؤسسة، الذي يخوله القانون كهيئة تبث في كل القرارات البيداغوجية، موضحا أن همه الوحيد هو الحفاظ على سمعة المعهد والقطع مع كل ما من شأنه الإساءة لهذه المؤسسة التي يتحمل مسروليتها، وليست لديه بحال أي نية لإلحاق الضرر بالطلبة الذين التقى بهم وشرح لهم حيثيات القرار وتفهموها بعيدا عن أي مزايدات أو خلفيات.

المدير، شدد على أن المسألة تتعلق بعد احترام منسق الماستر لقرار مجلس المؤسسة حول النقط، والذي كان أحد الموقعين عليه، مضيفا في تصريح لـ”العلم”، أن المجلس وقف على ما وصفه بـ”اختلالات في المداولات وعدم احترام للقانون”، وجه بشأنها ثلاث استفسارات للمسؤول المذكور قبل 15 يوما ولمّا يتوصل حولها برد لإنهاء هذا الإشكال القانوني.

وقال فاضيل، إن ما يطلبه هو احترام القانون ودفتر الاعتماد لا غير، وينأى بنفسه عن كل شخصنة أو تفسير مبيت للمسألة، كاشفا أنه وبدافع حرصه على مصلحة الطلبة منح اثنين منهم شهاداتهم قبل المداولات حتى لا يفوت عليهم فرص التسجيل بالماستر أو العمل.