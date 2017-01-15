حجم الإستثمارات المباشرة للإتحاد الأوربي في المغرب تسجل تراجعا ب 28 في المائة برسم سنة 2016

العلم: الرباط – فوزية أورخيص

قال الكاتب والمحلل الإقتصادي المغربي، محمد الشرقي، ان حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة الممنوحة للمغرب من قبل الإتحاد الأوربي عرفت تراجعا بنسبة 28 في المائة برسم سنة 2016 مقارنة بسابقتها 2015، وحدد مكتب الصرف هذا في ما قيمته 8 مليار الدرهم علما أن متوسط الإستثمار الأجنبي بالمغرب بلغ 4 مليار أورو .

موضحا ذات المصدر في تصريحه لجريدة العلم، أن هذا التراجع في قيمة الإستثمارت المباشرة دول الإتحاد الأوربي لم يشمل المغرب بل سائر الشركاء الإقتصاديين للإتحاد عبر العالم، نتيجة أسباب حددها المحلل الإقتصادي المغربي في تداعيات الأزمة الٌتصادية التي عرفتها دول الإتحاد الأوربي في السنوات الأخير وأيضا المأزق المالي الذي عاشه سوق النفط خلال السنة الفارطةو التي تميزت بانخفاض أسعار المحروقات، والتي تطلبت من الأوبيك أشواطا من المفاوضات والمنتجة للذهب الأسود حتى تخرج السوق الدولية من شرنقة الأزمة النفطية.

أفاد السيد الشرقي أنه على عكس الإستثمارات الأوربية المباشرة، عرفت تلك المتعلق بأشقائنا العرب إرتفاعا ملحوظا برسم نفس السنة 2016، حيث تمثل ثلث الإستثمارات الأجنبية في المغرب، وقال المصدر إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل الصدارة من حيث هذه الإستثمارات.

وتوقع أن تنضاف إلى الأغلفة المالية الإماراتية الإستثمارت القطرية خلال السنة الجارية بعد أن وجهت إهتمامها للإستثمار في مجالات الطاقة والمحروقات والتنقيب عن النفط بالمغرب، مستبشرا بإرتفاع حجم الإستثمارات المباشرة في المغرب خلال السنوات المقبلة بعد الشروع في تطبيق نظام الأبناك التشاركية الذي يراهن عليه المغرب لتوطيد العلاقات المالية واستثماراته التشاركية بين شركائه من دول الخليج.

من جهة أخرى أبانت ارقام البنك الدولي برسم سنة 2006 عن تفاؤل هذا الأخير الذي توقع ارتفاع نمو المغرب إلى 4 في المائة خلال نهاية 2017 ، و3.5 في المائة خلال سنة 2018 و3.6 برسم سنة 2019، وارتكز البنك الدولي في توقعاته هذه في تحسن مردوية القطاع الفلاحي بفضل الأمطار المترقبة وتحسن مردودية قطاعات اخرى غير فلاحية.

وعلى مستوى مجموع منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط توقع تقرير الدولي أن لا يتعدى معدل النمو 3,1 في المائة خلال 2017.