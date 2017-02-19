حجز 490 ألف أورو بأحد محلات صرف العملات لمخالفته للقوانين بالناظور

• العلم الالكترونية: متابعات

تمكنت عناصر الجمارك بالناظور، مؤخرا، من حجز مبلغ 490 ألف أورو بأحد محلات صرف العملات بالمدينة، لمخالفة صاحبه للمقتضيات القانونية المنظمة لعمليات الصرف اليدوي.

وأوضح مصدر جمركي، أنه تم حجز هذا المبلغ من العملة الصعبة، لعدم إدلاء صاحب محل الصرف بالوثائق التي تثبت تداول هذه العملة.

من جهة أخرى تمكنت العناصر الجمركية، في اليوم نفسه، من إحباط محاولة تهريب 40 ألف أورو إلى مليلية المحتلة.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا المبلغ من العملة الصعبة كان بحوزة مواطن مغربي كان ينوي إدخاله راجلا إلى الثغر المحتل بطريقة غير قانونية .