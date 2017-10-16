حجز مجموعة من الابقار والاغنام المسروقة بضواحي تارودانت

العلم: الحبيب اغريس

اشتكى مجموعة من الفلاحين بسوس مند مدة من توالي السرقات من ضيعاتهم الفلاحية ومن اسطبلاتهم تهم سرقة الابقار وقطيع الاغنام وامام تنامي الظاهرة وتناسل االسرقات تحركت المصالح الامنية للبحث في الامر.

ونجحت عناصر الدرك الملكي باولاد تايمة من العتور على مجموعة من الابقار والاغنام مجهولة المصدر والهوية باسطبل بمنطقة اداوكليد بجماعة الكدية البيضاء باقليم تارودانت، وقد حاصرت الدرك الملكي صاحب الاسطبل بمجموعة من الاسئلة وهجز عن الاجابة عنها ليتبت للجميع ان ما وجد بحوزته باسطبله من متحصلات السرقة التي تكون غالبا باشتوكة ايت باها بالتمسية والدراركة وتماعيت.

وقد فتح معه تحقيق في النازلة تحت اشراف النيابة العامة من اجل التوصل لمعرفة حقيقة الامر.