حجز كمية من السجائر بالداخلة قادمة من موريتانيا

العلم: الداخلة – محمد الحبيب هويدي

حجزت السلطات المحلية بالداخلة بشاطئ ما يعرف” بلاية خيرة” اكثر من 80 صندوق من السجائر الامريكية ومسعول “الشيشة”، وقالت مصادر العلم ان الكمية المحجوزة قادمة من الجارة موريتانيا تم افراغها من طرف قارب خشبي.

واضافت ذات المصادر ان القارب والسيارة هذه الاخيرة التي شحنت كمية من السيارة فرا الى جهة غير معلومة تاركين ورائهما الكمية المحجوزة ومحرك وبراميل لتخزين المحروقات.

هذا وكانت السلطات الامنية بالداخلة قد حجزت كمية كبيرة شمال المدينة في شهر يونيو المنصرم الى جانب توقيف شخص وسيارتين ذات الدفع الرباعي.