حتى‭ ‬لايتحول‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬تصفية‭ ‬حسابات‭ ‬سياسية.. بقلم // لحسن‭ ‬بنساسي

منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2016‭ ‬والمغاربة‭ ‬ينتظرون‭ ‬إقرار‭ ‬أغلبية‭ ‬نيابية‭ ‬تنبثق‭ ‬عنها‭ ‬حكومة‭ ‬منسجمة‭ ‬وقوية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي،‭ ‬خاصة‭ ‬بعدما‭ ‬حرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬على‭ ‬إعمال‭ ‬المنهجية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬بتعيين‭ ‬جلالته‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬الذي‭ ‬تصدر‭ ‬الانتخابات‭ ‬الخاصة‭ ‬بأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأخيرة‭ ‬وعلى‭ ‬أساس‭ ‬نتائجها‭ ‬رئيسا‭ ‬للحكومة‭ ‬وكلفه‭ ‬بتشكيل‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭.‬

فكيف‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬مأزق‭ ‬تشكيل‭ ‬ا‬لحكومة‭ ‬بعدما‭ ‬تجاوزت‭ ‬مدة‭ ‬الانتظار‭ ‬الحد‭ ‬المقبول‭ ‬سياسيا‭ ‬ومنطقيا‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تنوير‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الوطني‭ ‬بخصوص‭ ‬الأسباب‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬التعثر‭ ‬مادام‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬يعتبر‭ ‬حقا‭ ‬دستوريا‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬الشعب‭ ‬المغربي؟

لماذا‭ ‬هذا‭ ‬الصمت‭ ‬بخصوص‭ ‬شأن‭ ‬وطني‭ ‬يستأثر‭ ‬باهتمام‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي‭ ‬ويتتبعه‭ ‬باهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬أصبح‭ ‬قضية‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬قضايا‭ ‬الساعة‭ ‬وموضوع‭ ‬نقاش‭ ‬عمومي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المنتديات‭ ‬الفكرية‭ ‬واللقاءات‭ ‬الحوارية‭ ‬العمومية‭ ‬والخاصة‭.‬

هل‭ ‬دخل‭ ‬المغرب‭ ‬مرحلة‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬انتظار‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬مؤشرات‭ ‬واضحة‭ ‬المعالم‭ ‬لتجاوز‭ ‬هذه‭ ‬الوضعية‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬عمل‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬كمؤسسة‭ ‬دستورية‭ ‬خولها‭ ‬الاصلاح‭ ‬الدستوري‭ ‬الذي‭ ‬صادق‭ ‬عليه‭ ‬المغاربة‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬اختصاصات‭ ‬مهمة‭ ‬لتدبير‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية‭ ‬وتسيير‭ ‬الشأن‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬مبادئ‭ ‬الحكامة‭ ‬الجيدة‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬ربط‭ ‬المسؤولية‭ ‬بالمحاسبة،‭ ‬هذه‭ ‬الصلاحيات‭ ‬التي‭ ‬لايمكن‭ ‬لحكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬الجارية‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬الفصل‭ ‬47‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬ومقتضيات‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬وتسيير‭ ‬أشغال‭ ‬الحكومة‭ ‬والوضع‭ ‬القانوني‭ ‬لأعضائها‭.‬

ومن‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬الوضعية‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬البلاد‭ ‬أيضا‭ ‬تعطيل‭ ‬عمل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬كمؤسسة‭ ‬دستورية‭ ‬خولها‭ ‬الدستور‭ ‬الجديد‭ ‬اختصاصات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التشريع‭ ‬ومراقبة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬وتقييم‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬التي‭ ‬أخذت‭ ‬بعدا‭ ‬دوليا‭ ‬متميزا‭ ‬وحضورا‭ ‬وازنا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬هذه‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬البرلمان‭ ‬بمجلسيه‭: ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومجلس‭ ‬المستشارين،‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وأعضاء‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخارجية‭ ‬ومكتبها‭ ‬وأعضائها‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬استكمال‭ ‬بقية‭ ‬اللجان‭ ‬النيابية‭ ‬الدائمة،‭ ‬فإن‭ ‬أشغال‭ ‬البرلمان‭ ‬لايمكن‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المعين،‭ ‬وتعيينها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك،‭ ‬وتنصيبها‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المعبر‭ ‬عنها‭ ‬بتصويت‭ ‬الأغلبية‭ ‬المطلقة‭ ‬للأعضاء‭ ‬الذين‭ ‬يتألف‭ ‬منهم‭ ‬لصالح‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬البرلمان‭ ‬مجتمعين‭ ‬ويكون‭ ‬موضوع‭ ‬مناقشة‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬مادامت‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬لايمكنها‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الزام‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الحكومة‭ ‬يمكنها‭ ‬أ٫ن‭ ‬تدفع‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬كل‭ ‬مقترح‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬لايدخل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القانون‭ ‬كما‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الفصل‭ ‬79‭ ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬وأنها‭ ‬تحدد‭ ‬بالأسبقية‭ ‬ووفق‭ ‬التركيب‭ ‬الذي‭ ‬تراه‭ ‬مشاريع‭ ‬ومقترحات‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬يتضمنها‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬الذي‭ ‬يضعه‭ ‬مكتب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬البرلمان‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬الفصل‭ ‬82‭ ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الاحكام‭ ‬الدستورية‭ ‬ومقتضيات‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬التي‭ ‬تقتضي‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لمحاربة‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي‭ ‬عندما‭ ‬نص‭ ‬الفصل‭ ‬78‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وأعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬السواء‭ ‬التقدم‭ ‬باقتراح‭ ‬القوانين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجلسات‭ ‬الدستورية‭ ‬الشهرية‭ ‬المخصصة‭ ‬للأسئلة‭ ‬الشفهية ‬المتعلقة‭ ‬بالسياسة‭ ‬العامة،‭ ‬للحكومة‭ ‬التي‭ ‬يجيب‭ ‬عنها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وكذا‭ ‬الجلسات‭ ‬الدستورية‭ ‬الأسبوعية‭ ‬المخصصة‭ ‬للأسئلة‭ ‬الشفهية‭ ‬القطاعية‭ ‬التي‭ ‬يجيب‭ ‬عنها‭ ‬الوزراء‭ ‬المعنيون‭ ‬كل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اختصاصاته،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الجلسة‭ ‬السنوية‭ ‬المخصصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية‭ ‬وتقييمها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البرلمان‭.‬

وبقدر‭ ‬ما‭ ‬يناقش‭ ‬المحللون‭ ‬السياسيون‭ ‬والمهتمون‭ ‬بالشأن‭ ‬السياسي‭ ‬المغربي‭ ‬الوضعية‭ ‬السياسية‭ ‬الراهنة‭ ‬بأسبابها‭ ‬ودواعيها‭ ‬وخلفياتها،‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬يحاولون‭ ‬الوقوف‭ ‬عند‭ ‬المخرج‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الوضعية‭ ‬والسيناريوهات‭ ‬المطروحة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خدمة‭ ‬المسار‭ ‬الديمقراطي‭ ‬و‭ ‬تعزيز‭ ‬دعائم‭ ‬الانتقال‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬الموقف‭ ‬الذي‭ ‬اتخذه‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الذي‭ ‬تصدر‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬الأخيرة‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عندما‭ ‬قرر‭ ‬التصويت‭ ‬بالورقة‭ ‬البيضاء‭ ‬بما‭ ‬يحمله‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬أبعاد‭ ‬سياسية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬توضيح‭ ‬أو‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬رسم‭ ‬معالم‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬للحكومة‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬مفتوحة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬السيناريوهات‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬قواعد‭ ‬اللعبة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬البرلماني‭ ‬وسيادة‭ ‬سياسة‭ ‬الغموض: ‬ كم‭ ‬حاجة‭ ‬قضيناها‭ ‬بالسكوت‭ ‬عنهاب‭ ‬ليتحول‭ ‬بذلك‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬تصفية‭ ‬حسابات‭ ‬سياسية‭ ‬ضيقة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬روح‭ ‬الإصلاح‭ ‬الدستوري‭ ‬وتوجهاته‭ ‬واختياراته‭ ‬الذي‭ ‬علق‭ ‬عليه‭ ‬المغاربة‭ ‬آمالا‭ ‬كبيرة‭ ‬لاعطاء‭ ‬الممارسة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬مدلولها‭ ‬الحقيقي‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬مدخلا‭ ‬أساسيا‭ ‬لبناء‭ ‬دولة‭ ‬الحق‭ ‬والقانون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬الدعامة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لتحصين‭ ‬الاختيار‭ ‬الديمقراطي‭.‬