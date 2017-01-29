حالة من الإستنفار الأمني بعد تعرض سائح أجنبي للضرب والسرقة بمراكش

تعرض سائح أجنبي في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 28 يناير الجاري من سنة 2017، لعملية سرقة تحت التهديد واستعمال العنف في المدينة القديمة بمراكش.وبحسب مصادر جيدة الإطلاع فإن اللص ترصد السائح نحو الساعة الثانية والنصف من صباح يوم السبت بحي الموقف بالمدينة القديمة لمراكش وانهال عليه بالضرب بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الرأس قبل أن يقوم بسرقته وسلبه ما بحوزته من أغراض.وإستنادا لدات المصادر، فإن الحي السالف الذكر عرف حالة من الإستنفار في صفوف عناصر الأمن التي انتقلت إلى عين المكان على وجه السرعة حيت تمكنت من اعتقال المشتبه به الذي تم عرضه على السائح الأجنبي و تمكن من التعرف عليه.إلى ذلك تم اقتياد المتهم إلى الدائرة الأمنية من أجل الإستنطاق والاستماع إليه قبل احالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث معه، فيما تم نقل الضحية على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.