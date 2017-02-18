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حالة خاصة من مدينة زاكورة: مواطن يحتاج لعملية مستعجلة على مستوى العين يناشد أصحاب القلوب الرحيمة

حالة خاصة من مدينة زاكورة: مواطن يحتاج لعملية مستعجلة على مستوى العين يناشد أصحاب القلوب الرحيمة

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