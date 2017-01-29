حادثة سير مميتة ومصرع اربعة افراد من عائلة واحدة بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين كلميم وطانطان

العلم الإلكترونية: كلميم – حسن بوفوس

وقعت حادثة سير مميتة مساء يوم الجمعة 27 يناير 2017 حوالي الساعة السادسة مساءا على مستوى جماعة لبيار جنوب كلميم بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين كلميم وطانطان وبلغت عدد ضحايا الحادث إلى 4 قتلى وجريحين مصابين بجروح متفاوتة الخطورة.

حيث لقي شخصان حتفهما عند وقوع هذه الحادثة المميتة لينضاف لهما قتيلان آخران فارقا الحياة بالمستشفى الجهوي بكلميم.

وأكد مصدر طبي أن المصابين بجروح يتلقون الإسعافات الضرورية، فيما تم وضع الضحايا الأربعة بمستودع الأموات و هم من عائلة واحدة كانوا في طريقهم إلى طانطان عبر سيارة عائلية رونو 12 التي اصطدمت مع شاحنة لنقل البضائع كانت قادمة من مدينة طانطان وتعود اسباب الحادث حسب مصادر من عين المكان لعدم الانتباه ما بين السائقين حيث كان الاصطدام مباشر بين السيارة والشاحنة.