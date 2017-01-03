قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه اقترب من الوصول إلى نهاية مشواره التدريبي وأكد أنه بدأ بالفعل مرحلة وداع هذا المجال.

ويعتقد المدرب البالغ عمره 45 عاما – والذي تولى تدريب سيتي في بداية الموسم خلفا لمانويل بليجريني – أنه بعد الرحيل عن ناديه الإنجليزي الحالي سيكون قريبا من اعتزال التدريب.

وقال جوارديولا لشبكة إن.بي.سي التلفزيونية أمس الاثنين “سأكون في مانشستر في المواسم الثلاثة المقبلة وربما أكثر من ذلك.”

وأضاف “لن أبقى على مقاعد البدلاء حتى يكون عمري 60 أو 65 عاما. أشعر أني بدأت بالفعل مرحلة الوداع.”

وحصد جوارديولا ثلاثة ألقاب للدوري الإسباني ولقبين لدوري أبطال أوروبا خلال أربع سنوات مع برشلونة ثم انتقل إلى بايرن ميونيخ في 2013 وتوج هناك بلقب الدوري الألماني ثلاث مرات متتالية.

وقال جوارديولا “أنا وصلت إلى المرحلة الأخيرة من مشواري مع التدريب وأنا متأكد من ذلك.”

وأخفق المدرب الإسباني في ترك بصمة مؤثرة مع سيتي الذي يحتل المركز الثالث في الدوري ويتأخر بسبع نقاط عن تشيلسي المتصدر.