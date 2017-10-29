جمعيتين للأعمال الخيرية بالمغرب تفوزان بجائزة أفضل أداء خيري في الوطن العربي

العلم: شعيب لفريخ

حظيت كل من الجمعية المغربية لمساعدة الطفل والأسرة والجمعية الخيرية الإسلامية التطوانية بالمغرب، بالإشادة والتكريم، خلال حفل تكريم الجمعيات الخيرية الفائزة في الدورة الأولى 2016 – 2017 لجائزة مؤسسة محمد بن فهد للتنمية الإنسانية لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، يوم الأربعاء الماضي، والذي جرى تنظيمه تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بتعاون مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية المغربية.

وقد جرى تكريم الجمعيات الفائزة من بين 156 مؤسسة وجمعية خيرية شاركت من أنحاء الدول العربية، بحضور سفراء وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والخيرية.

وخلال حفل التكريم، أهدى الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، مبلغ 50 ألف دولار إلى جميع الجمعيات الخيرية المغربية عن طريق وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية المغربية.

والجمعيات الفائزة، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لمساعدة الطفل والأسرة والجمعية الخيرية الإسلامية التطوانية، توجد كل من جمعية بيت الخير بالإمارات، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية “بناء” بالسعودية، جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية بالسعودية، وفي فرع المؤسسات المتوسطة، فازت جمعية وطنية وتطوير دور الأيتام بمصر.

وقد تميز حفل التكريم بكلمة كل من الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، راعي الجائزة، والسيدة بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والسيد ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للنمية الادارية، والأستاذ جمعة الماجد رئيس مجلس إدارة جمعية بيت الخير بالإمارات عن الجمعيات الفائزة.

وكان الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء المؤسسة التي تحمل إسمه للتنمية الإنسانية، قد اعتمد في شهر يوليوز الماضي أسماء المؤسسات والجمعيات الخيرية الفائزة بالدورة الأولى لأفضل اداء خيري في الوطن العربي لهذا العام بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

ولقد توزعت قائمة الفائزين، التي ضمت تسع جمعيات ومؤسسات بالتساوي على فروع الجائزة الثلاثة؛ وهي فرع المؤسسات الكبيرة، وفرع المؤسسات المتوسطة، وفرع المؤسسات الصغيرة.

وجمعية البر الخيرية بصامطة بالسعودية؛ وفي فرع المؤسسات الصغيرة، فازت جمعية فتاة البدائع الخيرية للتنمية الاجتماعية بالسعودية، والجمعية الوطنية لتنمية المجتمع وحماية البيئة بمصر.

شعيب لفريخ

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