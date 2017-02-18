جمعية ودادية حكام كرة القدم بكلميم توزع لوازم التحكيم وحقيبة رياضية على الحكام

العلم الإلكترونية: كلميم – حسن بوفوس

في إطار أنشطتها الإشعاعية و تطبيقا منها لبرنامجها السنوي المسطر نظمت جمعية ودادية حكام كرة القدم بكلميم أمسية اشعاعية رياضية مساء يوم الخميس 16 فبراير 2017 بالخزانة الوسائطية بكلميم بحضور مجموعة من الحكام والمسيرين الأمسية افتتح لتكريم بعض المسيرين بمدينة كلميم واسا لياليها حفل توزيع حقائب تحتوي على لوازم التحكيم على المتخرجين الجدد من مدرستها برسم الموسم الرياضي 2016، بالإضافة إلى الحكام الممارسين.



واستفاد حوالي 26 حكما تتراوح أعمارهم ما بين 16 و20 سنة من حقائب مجهزة بكل مستلزمات حكام كرة القدم، ستسهل من مهمة قيادتهم للمباريات سواء في الملاعب الكبيرة أو داخل القاعات الرياضية.



وعلى هامش هذا الحفل تم تكريم كل من الحاج مولاي الحسن بلخنفر احد اقدم المسيرين بمدينة كلميم و عصبة سوس و المدني الأساوي رئيس الاتحاد الرياضي اسا الزاك و هو عضو المكتب المديري لعصبة سوس لكرة القدم كما حضي الحكم الدولي “خالد هنيش”، من عصبة سوس بتكريم من “ودادية الحكام”، بعد تشريفه للتحكيم المغربي في مونديال كولومبيا لكرة القدم داخل القاعة.



وشهد الحفل أيضا، توقيع اتفاقية شراكة ما بين جمعية حكام عصبة سوس لكرة القدم داخل القاعة والشاطئية في شخص رئيسها الحكم الوطني لكرة القدم داخل القاعة عزيز أريج وجمعية ودادية حكام كرة القدم بكلميم في شخص رئيسها الحكم الوطني عبد الهادي النميري الهدف منها تنسيق جهود الجمعيتين لتطوير مستوى التحكيم بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون.

لتختتم هذه الأمسية الرياضية، بإجابة الحكم الدولي “خالد هنيش”، على تساؤلات الحاضرين بخصوص بعض الحالات التحكيمية المتعلقة بكرة القدم داخل القاعة.