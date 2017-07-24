جمعية السماهرة للتنمية والاسرة والطفل تنظم حفل على شرف تلاميد فرعية اد زربان بالسماهرة ايت باعمران

العلم الإلكترونية: متابعة – حسن بوفوس

نظمت جمعية السماهرة للتنمية والاسرة والطفل مساء يوم الاحد 23 يوليوز 2017 بدوار اد زربان السماهرة ايت باعمران جماعة تنكرفا اقليم سيدي افني حفل توزيع الجوائز على تلاميذ فرعية إدزربان وذلك بمنزل المستشار الجماعي محمد زربان حيث اقيم قبل الحفل لقاء تواصلي مع ساكنة كل من ادزربان، تيكتان، دارات وافا بالاضافة الى ممثلي هذه الساكنة بالمجلس الجماعي تنكرفا الى جانب السيد رئيس المجلس الاقليمي لسيدي افني السيد ابراهيم بوليد وكدا النائب الثاني لرئيس جماعة تنكرفا مبارك انفلوس الى جانب اباء واولياء تلاميد المحتفى بيهم وبحضور تلاميذ فرعية ادزربان.

تخلل هذا اللقاء مجموعة من المداخلات من طرف أعضاء الجمعية والساكنة والسادة ممثلي الهيئات المنتخبة.

واختتم هذا اللقاء الفريد من نوعه على نسمات كأس شاي باعمراني بالهواء الطلق على شرف الحضور مع توزيع جوائز و لباس تقليدي على التلاميد فرعية اد زربان كما تم توزيع شواهد تقديرية على شخصيات تعمل في الخفاء لخدمة المنطقة في جميع المجالات وكان اول المكرمين رئيس المجلس الاقليمي لسيدي افني ابراهيم بوليد ابن منطقة السماهرة ايت باعمران.