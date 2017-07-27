جمعية البركة لرعاية المؤسسة الاجتماعية دار الطالبة اكيسل بجماعة اباينو إقليم كلميم تنظم حملة التبرع بالدم



* العلم الإلكترونية: كلميم – حسن بوفوس

سعيا منها لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة بكلميم وفي اطار انفتاحها على القروي تنظم جمعية البركة لرعاية المؤسسة الاجتماعية دار الطالبة اكيسل حملة للتبرع بالدم وذلك يومي الجمعة 28 والأحد 30 يوليوز 2017 تحت شعار “التبرع بالدم انقاد حياة” بقاعة الاجتماعات لمقر الجماعة القروية اباينو إقليم كلميم.

وهدا تعتبر هده الحملة الإنسانية الأولى من نوعها في العالم القروي باقليم كلميم كما يسعى المنظمون من خلالها مشاركة ساكنة دوار اكيسل واباينو في هاته الحملة الإنسانية وداك لما تكتسيه من روح الإنسانية في انقاد أرواح البشرية.