جلالة الملك يستقبل نزار بركة بعد انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال

استقبال ملكي سامي للأخ نزار البركة

العلم الإلكترونية

استقبل جلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأخ “نزار بركة” الأمين العام لحزب الاستقلال، وذلك كما جرت العادة أن يستقبل جلالته الأمناء العامين الجدد للأحزاب.

وكان جلالة الملك قد بعث برقية تهنئة إلى نزار بعد انتخابه، عبر له فيها عن الثقة التي حظي بها من قبل أعضاء المجلس الوطني للحزب “تقديرا منهم لالتزامك بالدفاع عن مبادئ الحزب وقيمه، ولما أبنت عنه من كفاءة في مختلف المسؤوليات الحكومية والوطنية التي تقلدتها فضلا عما تتحلى به، إلى جانب تجربتك الحزبية، من خصال إنسانية”.

كما أعرب الملك عن متمنياته الصادقة لنزار بركة بكامل التوفيق في تفعيل ما ينوي القيام به للرفع من نجاعة أداء الحزب تعزيزا لمكانته التاريخية في إطار مشهد سياسي تعددي، ليواصل إسهامه البناء، إلى جانب الهيئات السياسية الجادة، في النهوض بمهامه الدستورية في التأطير الفعلي للمواطنين، وتوطيد مصداقية الممارسة السياسية، باعتباره السبيل الأمثل لتعبئة الطاقات من أجل خدمة الصالح العام”.

وقال الأخ “نزار البركة” في تصريح لموقع القناة الثانية إثر خروجه قبل دقائق من القصر الملكي إنه ”فخور كاستقلالي بهذا الاستقبال الملكي السامي”.

وأضاف الأخ “نزار البركة” أنه سيقود حزب الاستقلال لإعطاء إضافة إلى المشهد السياسي المغربي وإعادته إلى السكة، مشيرا إلى أن الحزب سينخرط في المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب، وأن حزبه يدعم كل الجهود التي يبذلها جلالة الملك لبناء مجتمع متقدم.

وكان الأخ “نزار البركة” قد تم انتخابه أمينا عاما جديدا لحزب الاستقلال خلال المؤتمر الوطني الأخير الذي انعقد بداية أكتوبر، وذلك بعد أن تفوق على الأمين العام السابق “حميد شباط” الذي ترشح لولاية ثانية، بفارق 690 صوتا حيث صوت لفائدة “نزار” 924 شخصا فيما صوت لفائدة “شباط” 234 شخصا.