جلالة الملك يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية

العلم الإلكترونية

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، السيد هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، الذي يزور المغرب في إطار جولة إقليمية، حسب بلاغ للديوان الملكي.

وكان السيد كوهلر، الرئيس الأسبق للجمهورية الفدرالية لألمانيا، قد شغل أيضا منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي.

وذكر بلاغ الديوان الملكي بأن السيد كوهلر كان قد عين في غشت الماضي من طرف الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس مبعوثا شخصيا جديدا له إلى الصحراء خلفا للسيد كريستوفر روس.

حضر هذا الاستقبال السيد فؤاد عالي الهمة مستشار جلالة الملك والسيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وكذا السيد دفيد شفاك المستشار الخاص للسيد كوهلر.