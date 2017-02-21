جريمة مروعة تهز الناضور وتخلف قتيلين وجرحى من عائلة واحدة في اعتداء بالسلاح الأبيض

• العلم الالكترونية: ووكالات

أفادت السلطات المحلية لإقليم الناظور بأن شخصا يبلغ من العمر حوالي 20 سنة أقدم صباح الثلاثاء 21 فبراير على الاعتداء بالسلاح الأبيض على عائلة بجماعة بني سيدال لوطا، إقليم الناظور، مخلفا وفاة شخص وزوجته وإصابة ابنتهما وعمتها بجروح نقلتا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم إلقاء القبض على الجاني من طرف مصالح الدرك الملكي في وقت وجيز بعد أن لاذ بالفرار على متن سيارة الضحية، حيث تم وضعه رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.