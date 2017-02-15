جرار لافراغ المطامير يغرق في احد البرك المائية بالقليعة

العلم: الحبيب اغريس

نتيجة مخلفات الامطار الاخيرة التي شهدتها منطقة سوس ماسة عموما، غرق زوال الثلاثاء الماضي جرار لافراغ المطامير باحد البرك المائية المتواجدة بمدخل تالعينت 2 قرب مركز سرية الدرك الملكي بمدينة القليعة.

الحادث جاء بعد مرور سائق الجرار باحدى الطرق المتواجدة بالمنطقة والتي غمرتها مياه الامطار الاخيرة التي عرفتها المدينة ليسقط النصف الجانبي للجرار داخل بركة عميقة مليئة بالمياه والاوحال لحسن الحظ فالحادث لم يخلف اية خسائر.

وتجدر الاشارة الى ان منطقة القليعة ومناطق عديد باشتوكة وسوس عامة تعرف انهيارات وحفر على الطرقات وبرك مائية بالازقة كلما هطلت امطار الخير وبدلك تظهر جليا ضعف وغياب البنية التحتية ومصارف المياه ليبقى بذلك حال سوس عالقا بين يدى مسؤولين تغيب عنهم مصلحة المواطن والوطن.