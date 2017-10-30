جرائم الانترنيت وحكم القانون الجنائي ضد مرتكبيها

عرض أمني مصور لفائدة تلاميذ ثانوية عبد الرحمان حجيرة بوجدة

العلم: وجدة – محمد بلبشير

قدم الدكتور محمد الورداني مفتش الشرطة الممتاز بولاية أمن وجدة، والذي كان مرفوقا بضابط الأمن حسن فوال، لتلميذات وتلاميذ ثانوية عبد الرحمان حجيرة الإعدادية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وجدة/أنكاد، قدم عرضا مصورا ومعززا بإحصائيات هامة حول جرائم الانترنيت، وذلك بعد زوال يوم الاثنين 23 أكتوبر 2017 وبحضور عبد الحميد الطالبي مدير المؤسسة وبعض أطرها الإدارية و التربوية.

وعرف الورداني المعنى الحقيقي لما يسمى بجرائم الانترنيت والتي يمكن أن تنتهك على الشبكة العنكبوتية التي أصبحت تعرف توسعا كبيرا من حيث استخدامها.. حيث عرف القرن العشرين تطورا مذهلا في مجال الاتصال وشكلت الشبكة المعلوماتية الدولية ﴿الانترنت﴾ أعجوبة القرن التي امتدت عبر كامل أنحاء المعمورة وربطت بين شعوبها، فأصبحت وسيلة التعامل اليومي بين أفراد مختلف الطبقات والمجتمعات.. وأمام اختلاف العقليات والمستويات العلمية لمستعملي شبــــــكة الانترنت ظهرت ممـــارسات غيـــر مشروعة، فأصبحت هذه الشبكة أداة ارتكابها أو محلا لها حسب الحالة، مما أدى إلى ظهور طائفة جديدة من الجرائم العابرة للحدود، مختلفة عن باقي الجرائم التقليدية، وقد سميت بالجرائم المعلوماتية أو الالكترونية أو جرائم الانترنت..

واستعرض العارض أمام التلاميذ محاور تتعلق بمفهوم الانترنيت، ومعنى جرائم الانترنيت ومفهومها وأنواعها ومكافحة قمع جرائم الانترنيت والقوانين المعاقبة على هذه الجرائم مع اتخاذ إجراءات متابعة مجرمي الانترنيت..

وذكر عدة أمثلة من جرائم الانترنيت كصناعة الفيروسات والتخريب الالكتروني حيث تستعمل طرق في ذلك من قبل قراصنة الحاسب من خلال القنابل الالكترونية ونشر الرسائل المفخخة وإتلاف المعلومات والبيانات وتشويهها وتعطيل الحواسب. كما أن هناك ما يسمى بالجرائم الملكية الفكرية وهو ما يعرف بالقرصنة وتشمل نسخ البرامج بطريقة غير قانونية وسرقة البرمجيات التطبيقية، وجرائم التجسس بغرض الحصول على المعلومات ذات الطبيعة السرية بانتحال الشخصيات والشروع في المضايقة والملاحقة و التغرير والاستدراج وتشويه السمعة، إضافة إلى جرائم صناعة ونشر الإباحية والنصب والاحتيال والاعتداء على الآخرين، والإرهاب وتقنياته وجرائم البنوك وغسل الأموال..

وأشار مفتش الشرطة الممتاز الى أهم الاحتياطات الواجب اتخاذها للحماية من “الهاكرز” مبرزا أشهر طريقة للكشف عن الهاكرز. وأنهى عرضه المصور عن طريق شريط فيديو جسد معنى الموضوع بذكر بنود القانون الجنائي أمام هذه الجرائم الالكترونية مستعرضا أهم العقوبات في هذا الإطار.