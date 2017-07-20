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جد مؤثر.. رحيل مؤذن داخل مسجد قبل آذان صلاة الفجر وهو يقرأ القرآن وهذه هي لحظة رحيله المؤثرة

  • 20 يوليو 2017

جد مؤثر.. رحيل مؤذن داخل مسجد قبل آذان صلاة الفجر وهو يقرأ القرآن وهذه هي لحظة رحيله المؤثرة

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