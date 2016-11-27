جدل حول استخدام رجال الأمن للسلاح
أثارت حالات إطلاق الشرطة الرصاص على مجرمين في شوارع المغرب نقاشاً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تناقلت المواقع الإخبارية تقارير عن حالتين أطلقت فيهما عناصر الأمن المغربي الرصاص على مشتبه بهم أثناء مواجهات معهم.
وانصب النقاش حول مدى صواب استخدام السلاح من قبل الشرطة في حالات الاعتقال.
وطالب معظم المتدخلين الشرطة باستخدام السلاح، بينما اختار آخرون اقتراح حلول أخرى، أو التطرق إلى أصول المشاكل التي تحوّل الشباب إلى مجرمين.
1 تعليق
benhaida28 نوفمبر 2016, 03:21
Pas question je suis tt à fait d`accord avec dette initiative de tirer sur les malfaiteurs ou les voyous car ce sont les citoyens innocents et les policiers avant tt. tte personne qui s` attaque avec couteau ou sabre ou autre arme blanche ou arme à feu mérite d`être liquidée pas blessée mais à mortرد