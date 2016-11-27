جدل حول استخدام رجال الأمن للسلاح

‭ ‬أثارت‭ ‬حالات‭ ‬إطلاق‭ ‬الشرطة‭ ‬الرصاص‭ ‬على‭ ‬مجرمين‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬المغرب‭ ‬نقاشاً‭ ‬حاداً‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بعدما‭ ‬تناقلت‭ ‬المواقع‭ ‬الإخبارية‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬حالتين‭ ‬أطلقت‭ ‬فيهما‭ ‬عناصر‭ ‬الأمن‭ ‬المغربي‭ ‬الرصاص‭ ‬على‭ ‬مشتبه‭ ‬بهم‭ ‬أثناء‭ ‬مواجهات‭ ‬معهم‭.‬

‭ ‬وانصب‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬صواب‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الاعتقال‭.‬

وطالب‭ ‬معظم‭ ‬المتدخلين‭ ‬الشرطة‭ ‬باستخدام‭ ‬السلاح،‭ ‬بينما‭ ‬اختار‭ ‬آخرون‭ ‬اقتراح‭ ‬حلول‭ ‬أخرى،‭ ‬أو‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬أصول‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تحوّل‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬مجرمين‭.‬