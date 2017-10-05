جبهة البوليساريو الانفصالية تنتقل إلى السرعة الأخيرة

تهديد إرهابي بتفجير طائرات الخطوط الفرنسية

العلم الإلكترونية

أخرجت قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية آخر أوراقها التي حاولت جاهدة طيلة سنوات خلت إخفاءها، فلقد كشفت هذه القيادة عن قرارها الانتقال بالعمل إلى القيام بعمليات إرهابية ضد مصالح غربية. فقد هددت هذه القيادة بتفجير الطائرات المدنية الفرنسية. وقالت منظمة تسمي نفسها «كاراسو» التي تعتبر أحد الأذرع الرئيسية لقيادة الجبهة الانفصالية أنها راسلت شركة الخطوط الجوية الفرنسية مهددة إياها بتعريض مسافريها إلى الخطر عند الاقتراب من مطار الداخلة. وهذا ما اعتبرته أوساط سياسية وحقوقية تهديدا إرهابيا. وأن قيادة الجبهة الانفصالية تستعمل التهديد الإرهابي لمنع شركة الخطوط الفرنسية من فتح الخط الجوي الذي أعلنت عن الشروع في العمل به وسيربط مابين مطار أورلي بباريس ومطار الداخلة بالصحراء المغربية.

وتدعي هذه المنظمة أن قرار فتح هذا الخط الجوي يتعارض مع قرار محكمة العدل الأوروبية، والجدير بالذكر أن قرار هذه المحكمة يتعلق بالاتفاق الفلاحي مابين المغرب والاتحاد الأوروبي، وليس بالنقل الجوي الذي تنظمه مراجع قانونية دولية أخرى.

وإلى حدود أمس لم يصدر أي رد فعل عن إدارة الخطوط الجوية الفرنسية التي يبدو أنها لن تقبل بالابتزاز والتهديد الإرهابي.