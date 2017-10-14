جانح يكسر زجاج ثمانية سيارات وحافلة للنقل العمومي بسطات

العلم: سطات – محمد جنان

فوجئ مجموعة مـــن المواطنيـــن وخاصــة أصحــاب السيـــارات مباشرة بعد الانتهاء من صلاة الجمعة بشخــص من مواليد 1991 بمنطقة أولاد سعيد ضواحي سطات الذي أحدث فوضى عارمة أدت إلى تكسير الواجهات الزجاجية الأمامية لثمانية سيارات كانت مركونة بمحيط مسجد النهضة حيث كان أصحابها يؤدون الصلاة بالإضافة إلى تكسير زجاج حافلة للنقل العمومي كانت مركونة بجوار المسجد المذكور ولاذ بالفــــرار إلى وجهة مجهولة.

وقد عزا مصدر مطلع سبب إقدام المتهم على التخريب إلى إفراطه في تناول الأقراص المهلوسة، فيما رجحت أقوال أخرى إلى أنه سوي العقل واصفين فعلته هاته إلى تشرده وظروفه الاجتماعية المزرية خصوصا أنه يتلفظ بكلمات نابية ساخطة على المجتمع.

الحادث المروع استنفر الأجهزة الأمنية، إذ مباشرة بعد إخطارها بالخبر التحقت عناصر الدائرة الأمنية الأولى إلى عين المكان وباشروا حملة تمشيطية وسط المدينة بحثا عن المتهم الذي توارى عن الأنظار إلى أن تم اعتقاله في كمين أمني واقتياده صوب المصلحة للتحقيق معه في انتظار إحالته على النيابة العامة من أجل تهمة إحداث الفوضى بالشارع العام وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.