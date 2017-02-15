جامعة محمد الخامس تكرم طلبتها المتميزين

• الرباط: صابرين صالح

كرمت جامعة محمد الخامس بالرباط، في حفل بهيج أقيم بمسرح محمد الخامس، مساء الأربعاء المنصرم، مجموعة من الطلبة والطالبات المتفوقين خلال العام الدراسي 2016/2015، في مختلف المسالك التعليمية، الحاصلين على درجة الإجازة المهنية، والدراسات الأساسية، والدبلومات الجامعية للتكنولوجيا، وطلبة الطب والصيدلة، وطب الأسنان وكذا الهندسة، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في المناقشة المؤهلة للمهرجان الوطني للفن والثقافة.

وقد حضر الحفل العديد من سفراء الدول الذين شاركوا في تكريم الطلبة، بالإضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة محمد الخامس، وعمداء ومديري وأساتذة وموظفي الجامعة، وأولياء أمور العديد من الطلبة، وشركاء الجامعة من القطاعين العام والخاص فضلا عن عدة شخصيات مهمة.

وفي كلمته بالمناسبة، قال رئيس جامعة محمد الخامس، سعيد أمزازي، إن عدد الخريجين ارتفع خلال الموسم الجامعي 2015_2016 إلى 10 آلاف و693 خريجا، من بينهم 138 متميزا ومتفوقا، شاكراً الجهود التي بذلها الأساتذة في تدريس الطلبة وتأطيرهم، والتي كان لها دور فعال في تميز هؤلاء وتفوقهم.

وأشار أمزازي، إلى أن التكريم هو حق لكل طالب متفوق ومبدع في الجامعة، وحافز معنوي له ليحافظ على تفوقه وتميزه الأكاديمي والسلوكي، وحافز كذلك لبقية الطلبة ليحذوا حذوا المتفوقين في النجاح والتميز وليصلوا لأعلى المراتب ويصبحوا متميزين أكاديمياً.

كما أن هذ الاحتفال، يتزامن هذه السنة مع الذكرى الستين لتأسيس جامعة محمد الخامس بالرباط، وتعتبر هذه فرصة لتشجيع التفوق والتميز ومناسبة لتحفيز القدرات وتشجيع الكفاءات المعلمين والطلبة الذين يساهمون في نمو العلم في المغرب.