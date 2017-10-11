جامعة محمد الخامس بالرباط تمنح دكتورة فخرية لفخامة رئيس الحكومة الفدرالية الروسية دميتري ميدفيديف

العلم الإلكترونية

في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة السيد “دميتري آناتو ليفيتش ميدفيديف”، رئيس الحكومة الفدرالية الروسية، يومي 10 و 11 أكتوبر 2017، إلى المملكة المغربية. منحت جامعة محمد الخامس بالرباط فخامته “الدكتوراه الفخرية “، تكريما له ولجهوده المبذولة وعمله المقتدى به في مجال التكنولوجيا والعلوم، وذالك يوم 11 أكتوبر 2017 بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط.

خلال الحفل الذي أقيم على شرفه، ألقى فخامة السيد “ميدفيديف”، محاضرة بحضور عدد من أعضاء الحكومة المغربية، وممثلي الهيئات الدبلوماسية، وعدة شخصيات وازنة مغربية وروسية.

وقد منحت جامعة محمد الخامس بالرباط من ذي قبل هذا الشرف لفخامة نائب رئيس جمهورية الهند الدكتور محمد حميد أنصاري سنة 2016، وفخامة الرئيس السنغالي عبد الله واد سنة 2004 الذي كان أول من منحت له هذه الجائزة. وترسيخا لتقاليدها الهادفة إلى تشجيع التمييز والإشعاع الثقافي والعلمي، اختارت جامعة الرباط تكريم فخامة السيد “ميدفيديف”، باعتباره شخصية ناجحة وذات حيثية فى عدة مجالات.

تخرج “ميدفيديف” من كلية الحقوق بجامعة لينينغراد الحكومية في عام 1987. وحصل على الدكتورة سنة 1990، ويعتبر ” ميدفيديف”، رئيس الوزراء” رئيس الوزراء العاشر لروسيا، استلم المنصب منذ عام 2012، كما شغل سابقاً منصب الرئيس الثالث لروسيا, مابين 2008-2012. ونهج “ميدفيديف” سياسة موجهة نحو الليبرالية والتكنولوجيا، بحيث أطلق حملة مكافحة الفساد،وشرع بأعمال إصلاحية جوهرية تتعلق بالقوانين في البلاد، بما في ذالك قانون السياسة الخارجية.

يتضمن برنامج زيارة فخامته للمغرب لقاءً مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وآخر مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومحادثات مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين. ومن المنتظر ايضا أن يتم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، تهم مجالات الطاقة والصناعة والفلاحة والسياحة والثقاقة والعلاقات الإنسانية. وتبدي روسيا رغبة كبيرة في توسيع وجودها في سوق الطاقة بالمغرب. وهذا حسب ما صرحت به الحكومة الروسية.

وبهذه المناسبة، فإن جامعة محمد الخامس، تعتز بتشريف فخامته لها بهذه الزيارة الكريمة التي سيسجلها تاريخها المجيد بحروف من ذهب؛ لما لها من أثر قوي في تعزيز العلاقات التاريخية، وتوطيد جسور التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، والارتقاء بهما في مختلف المجالات.

كما أن أن زيارة فخامة الوزير الأول للحكومة الفيدرالية الروسية السيد ‘دميتري آناتوليفيتش ميدفيديف’ إلى المغرب هي بمثابة فرصة مواتية لتأكيد الروابط المتينة التي جمعت المغرب وروسيا والتي بدأت منذ سنة 1778، والتي عرفت عدة مراحل تاريخية مميزة يشهد لها التاريخ.

وفضلا عن دالك فإن تبادل الزيارات بين المغرب وروسيا، أثمر على نتائج إيجابية فيما يخص إبرام المعاهدات، وتوقيع الاتفاقيات حول التعاون المشترك، وتقاسم التجارب في المجال الاقتصادي، والفلاحي، والاتصالات، وتكنولوجيا الإعلام، والصيد البحري، والاستثمار، والتبادل التجاري، وتوليد الطاقة، واستعمال الطاقة المتجددة، وحماية البيئة، وتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في المجال الديني، وتوسيع إطار الشراكة في المجال الثقافي والسياحي، والمساهمة في السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين، والعمل من أجل الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للبلدين في إطار من التضامن والتشاور، والحفاظ على وحدتهما الترابية.

إن جامعة محمد الخامس أولت منذ تأسيسها الشأن الروسي عناية فائقة بإحداثها مسلك الدراسات الروسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبالتعريف بالاتحاد السوفياتي جغرافية وتاريخا وفلسفة وحضارة وثقافة في المقررات الدراسية، وبإنجاز البحوث والأطروحات الجامعية إلى غير دالك.

إن جامعة محمد الخامس التي تتابع تطور المنظومة التعليمة الروسية، تتطلع إلى تمتين علاقات التعاون الأكاديمي مع الجامعات الروسية، على مستوى تقاسم التجارب في مجال التكوين، والبحث العلمي والأكاديمي، وتبادل الخبرات والزيارات، وإبرام اتفاقيات إلي غير ذالك، بما يعزز التواصل العلمي والفكري، والانفتاح على الثقافات والتجارب العلمية، لتحقيق التنمية الشاملة.

وتطمح جامعة محمد الخامس الاستفادة من الخبرة الروسية في تشييد مدينة علمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، على غرار مدينة تكنولوجيا المعلومات التي أشرف فخامة الوزير الأول للفيدرالية الروسية على تدشينها بروسية، إيمانا منهم بأهمية الابتكار، والتحديث، والتطوير التكنولوجي للاقتصاد الروسي.

إن منجزات فخامة الوزير الأول للفيدرالية الروسية الصديقة، حافلة بالعطاء المتميز، باعتباره واحدا من رجالات السياسة والفكر في العالم المعاصر، ومنحه الدكتورة الفخرية من طرف جامعة محمد الخامس، هو بمثابة اعتراف بمواقفه الإنسانية وجهوده الكبيرة في تكريس ثقافة السلام المبنية على مبادئ الحرية، والعدالة، والديمقراطية، والتسامح، والتضامن، والحوار ونبذ العنف، والتعصب، والتطرف؛ وعرفانا بدوره الفعال في تقوية أواصر ووشائج التعاون بين دول العالم.