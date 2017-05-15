جامعة لقجع تجتمع لتحديد موعد الجمع العام

العلم الإلكترونية

يعقد المكتب الجامعي للجهاز الوصي على تسيير شؤون كرة القدم الوطنية اجتماعا، يوم الاثنين المقبل، بمقر الجامعة في حي الرياض الراقي في العاصمة الرباط.

وسيخصص الاجتماع، الذي سيترأسه فوزي لقجع، لتحديد موعد لعقد الجمع العام المقبل للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك بالموازاة مع تقدير رئيس الهرم الجامعي عرضا حول حصيلة عمل الجامعة، خلال الأشهر الأخيرة.

وسيكون الموعد مناسبة، كذلك، لرئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، سعيد الناصيري، ليقدم بدوره عرضا لكل ما قامت به العصبة، خلال هذا الموسم، والتحضيرات للموسم المقبل، وذلك إلى جانب عرض مماثل لرئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، جمال السنوسي.