جامعة الكرة المغربية تعاقب الوداد بإجراء مباراة واحدة دون جماهير

العلم الإلكترونية

أصدرت اللجنة المركزية التأديبية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قرارها بخصوص أحداث الشغب التي شهدتها مباراة ذهاب ثمن نهائي كأس العرش بين الوداد ونهضة بركان، حيث قررت معاقبة الوداد بإجراء مباراة واحدة بدون جمهور مع تغريمه بمبلغ 50 ألف درهما.

وعرف الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس الثلاثاء أيضا تدارس نقطة رمي جمهور اتحاد طنجة حكام لقاء الرجاء الرياضي بالقنينات بعد نهاية الشوط الأول، حيث فرضت على الفريق الطنجاوي غرامة مالية قدرها مليون سنتيم، إلى جانب غرامة مالية أخرى قدرها 2000 درهم بسبب تلقي الفريق لست بطاقات صفراء خلال مواجهة الرجاء الرياضي، وذلك حسب ما ينص عليه قانون العقوبات الجديد.