من المنتظر أن يحل الممثل الصيني الشهير جاكي الشان بالمغرب خلال الأسبوع المقبل من أجل تصوير لقطات من فيلمه الجديد، وذلك حسب ما كشفت عنه جريدة الصباح نقلا عن مصادرها الخاصة، مشيرة إلى أن الممثل الصيني سيحل بالمغرب “رفقة طاقم تصوير أمريكي عالمي”، دون أن تحدد المدينة او اللقطات التي سيتم تصويرها.

يشار إلى أن المغرب قد عرف خلال هذه السنة تصوير مجموعة من الأفلام والسلسلات العالمية، من بينها فيلم رئيس Raees للنجم العالمي شاروخان، وفيلم Jagga Jasoos للنجمين كاترينا كيف ورانبير كابور، إلى جانب الجزء الخامس من السلسة التلفزية “فايكينغس Vikings”، والجزء السادس من السلسلة الأمريكية “هوم لاند”.