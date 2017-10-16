ثلاثة أرباع المغاربة يجهلون أمراض الروماتيزم

العلم: الرباط

أفادت الجمعية المغربية لأمراض الروماتيزم، بأن أزيد من ثلاثة أرباع المغاربة يجهلون أو لا يعرفون جيدا هذه الأمراض، خاصة المناعية منها، من قبيل تصلب الأنسجة ومرض الذئبة الحمراء والتليف العضلي.

وأوضحت الجمعية، بمناسبة اليوم العالمي لأمراض الروماتيزم، أن هناك أفكارا خاطئة تروج حول هذه الأمراض تعتزم الجمعية تغييرها من خلال حملتها التحسيسية لسنة 2017، من قبيل الادعاء بأن هذه الأمراض “لا تصيب سوى الأشخاص المسنين، ولا يمكن علاجها بشكل فعال، ولا يمكن الوقاية منها…”.