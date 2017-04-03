ثانوية عبد الرحمان حجيرة تتنفس الصعداء بعد الزيارة التفقدية للمدير الإقليمي للتربية الوطنية والتكوين المهني لها والوقوف عند عدد من المشاكل والاكراهات

العلم: وجدة – محمد بلبشير

قام وفد من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وعلى رأسه الأستاذ محمد الزروقي المدير الإقليمي بزيارة تفقدية لثانوية عبد الرحمان حجيرة الإعدادية والتي تقع بين حيي النهضة والوحدة وذلك صباح يوم السبت فاتح أبريل 2017، وقد وقف الوفد المديري عند عدد من الاختلالات والمشاكل التي باتت تقض مضجع الرسالة التربوية منذ أن خرجت هذه المؤسسة التعليمية إلى الوجود حيث تم تأسيسها سنة 2008..

وتعاني الثانوية الإعدادية من مشاكل بنيوية تهم الملاعب الرياضية التي لا تتسع حتى لتلاميذ فصل واحد فبالأحرى ثلاثة فصول يزاولون التربية البدنية خلال كل حصة، وهذا ما لم تتم مراعاته خلال انجاز مشروع المؤسسة، فعكس ما تم تبيانه بتصميم المؤسسة -3 ملاعب- تم الاقتصار على ملعب واحد تم إحداثه على منحدر، كون المؤسسة تم تشييدها بتل جبلي، كما أن ساحتها غير مبلطة مما يجعلها تصبح عرضة لتجميع مياه الأمطار كلما تهاطلت..

وتعاني ثانوية حجيرة الإعدادية من جهة أخرى من الهاجس الأمني مما يعرض تلاميذها الى ما يعرف بالعنف المدرسي من جهة واعتداءات الأشخاص الدخلاء الذين يتسلقون أسوارها القصيرة ويشرعون في رشق التلميذات والتلاميذ أثناء مزاولتهم مادة التربية البدنية.. ناهيك عن أصحاب الدراجات النارية الذين يتربصون للتلميذات أثناء أوقات مغادرتهن المؤسسة وخاصة بعد الحصة المسائية..

وبعد وقوفه على كل هذه الاختلالات والتي تهم البنية التحتية والبيئية وبعض التجهيزات التحتية والجانب الأمني، عبر المدير الإقليمي والوفد المرافق له عن تفهمهم للوضعية، وأعطى تعليماته بضرورة التدخل العاجل لإصلاح كل ما يمكن إصلاحه، كما ربط اتصالا هاتفيا في الحين بمسؤولي الأمن قصد تخصيص دوريات أمنية وتنظيم لقاء تحسيسي مع بنات وأبناء المؤسسة حول العنف المدرسي والسلامة الطرقية والمخدرات.. واستبشر كل من الطاقم الاداري والتربوي التابعين لهذه الثانوية خيرا بما سينتج عن هذه الزيارة من نتائج حسنة في الآجال القريب..