توقيف 6 عناصر جديدة لها علاقة بخلية فاس

العلم الإلكترونية

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن إلقاء القبض على 6 عناصر جديدة على خلفية تفكيك الخلية الإرهابية الموالية لـ”داعش”، يوم 14/10/2017، وذلك بمدن الرباط وبني ملال ودوار “أولاد ساعد الدراع” بجماعة “مولاي عبد الله” بالجديدة، بعدما تأكد ضلوعهم في المخططات الإرهابية لهذه الخلية والتي كانت تروم زعزعة أمن واستقرار المملكة.

وكان البسيج أعلن عن اعتقال 11 شخصا بتاريخ 14/10/2017 وحجز كمية من السوائل والمساحيق الكيماوية بأحد “البيوت الآمنة” بمدينة فاس وبالمسكن العائلي لزعيم الخلية بمدينة خريبكة، حيث أكدت الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة أنها تدخل في صناعة المتفجرات.

كما تم حجز أسلحة نارية عبارة عن 3 مسدسات وبندقيتين للصيد، وكمية من الذخيرة الحية، وقنابل مسيلة للدموع وسترتين لصناعة أحزمة ناسفة، وأكياس تحتوي على مبيدات سامة، وعصي كهربائية وتلسكوبية، وأجهزة للاتصالات اللاسلكية وأسلحة بيضاء.

هذا وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة.