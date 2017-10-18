توقيف 3 اخوة بتهمة ترويج المخدارت باولاد تايمة

العلم: الحبيب اغريس

تحريات وابحاث قادتها مصالح الامن الوطني باولادتايمة لمحاربة الجريمة وانتشار ترويج المخدرات مكنتها عشية امس الثلاتاء على مستوى حي الرطيم باولادتايمة من توقيف ثلاث اخوة بمنزل بدات الحي يشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات بالمدينة.

الاظناء الموقوفون معروفون باسم #اولاد_مول_الموسطاش واتناء توقيفهم عثر بحوزتهم على المخدرات من نوع الشيرا والطيف والطابا معدة للترويج كما تم حجز اسلحة بيضاء بحوزتهم ودراجة نارية كانوا يستعملونها في تنقلاتهم بالمنطقة لتمكين زبانئهم من المواد المخدرة.

وقد تمت احالة الموقوفين على فترة الحراسة النظرية قبل عرضهم على النيابة العامة المختصة بتهم تكويت عصابة اجرامية وترويج المخدرات.