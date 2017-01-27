تمكنت عناصر الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، من توقيف مواطن من جنسية نيجيرية، يبلغ من العمر 38 سنة، وضبطت بحوزته 1.33 كيلوغراماً من مخدر الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، يومه الجمعة 27 يناير 2017، أن المشتبه به كان قد وصل على متن رحلة جوية قادمة من “ساو باولو” البرازيلية في انتظار المغادرة صوب مدينة “كوطونو”، قبل أن يتم توقيفه بعد أن تبين أنه ابتلع كمية من الكبسولات التي تحتوي على مخدر الكوكايين، مشيرا إلى أنه تم وضع المشتبه به رهن المراقبة الطبية إلى غاية استخراج كامل كمية المواد المخدرة، قبل أن يتم وضعه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

هذا وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.