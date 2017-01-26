توقيف مروجين للمخدرات ومسكر « ماء الحياة » بتارودانت

العلم: الحبيب اغريس

نجحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت نهاية الاسبوع الماضي من إيقاف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من أجل الحيازة والإتجار في المخدرات ومسكر “ماء الحياة”.

وجاءت هذه العملية إثر تفعيل عناصر الشرطة القضائية لعملية مراقبة وترصد، أفضت إلى ضبط المشتبه فيه بجنبات “الواد الواعر” بتراب الاقليم قادما من إحدى الجماعات القروية التي يقطن بها، وبحوزته نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا مجزأة ومعدة للترويج وكمية من مسكر ماء الحياة.

كما نجحت دات العناصر في وضع حد لنشاط أحد مروجي المخدرات بعدما أوقفت شخصا من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 24 سنة، عند مدخل المدينة وبحوزته كمية من مسحوق القنب الهندي والتبغ المهرب كانت في طريقها إلى الترويج على مستهلكيها بالمدينة.

وقد احيلا الموقفون على النيابة العامة لمحكمة تارودانت الابتدائية بتهمة الحيازة والترويج للمخدرات .