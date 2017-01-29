توقيف قاصر بانزكان بتهمة سرقة محلات تجارية

العلم: لحبيب اغريس

نجحت المصالح الامنية لانزكان نهاية الاسبوع من توقيف المتخصص في سرقة محلات إنزكان باستغلال صلاة التجار، المتهم لم يكن الا قاصرا يبلغ من العغمر نحو 15 سنة تم توقيفه بناء على شكايات عدد من التجار تعرضت محلاتهم التجارية للسرقة أثناء ذهابهم لأداء الصلاة في المسجد، مشيرة، بأن عملية الإيقاف جاءت بعد ترصد عناصر الشرطة للمتهم بالسوق البلدي لانزكان.

هذا، وتبين خلال التحقيق مع الموقوف، بانه متورط في قضايا تتعلق بالسرقة من داخل المحلات التجارية بالسوق البلدي للمدينة حيث يتحين فرصة توجه التجار بالمسجد لأداء الصلاة لقيام باعمال السرقة والسطو على المبالغ المالية والأشياء الثمينة التي يجدها أمامه.

وينتظر احالته على النيابة العامة المختصة لاستكمال مجريات التحقيق التفصيلي في النازلة.