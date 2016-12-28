تمكنت عناصر الأمن بمفوضية الشرطة بأزمور، زوال الأربعاء، من توقيف شخص، ومن ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بزنا المحارم والاعتداء الجنسي في حق قاصر بالعنف.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المعني بالأمر البالغ من العمر 39 سنة، يشتبه في اعتدائه جنسيا على ابنته القاصر، البالغة من العمر 16 سنة، باستعمال العنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، مما نتج عنه افتضاض بكارتها. وأضافت أن عمليات التفتيش بمنزل المعني بالأمر أسفرت عن حجز معدات تدخل في إعداد مسكر ماء الحياة، فضلا عن ضبط خمس لترات من هذا النوع من المشروبات الكحولية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.