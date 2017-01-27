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توقيف أربعة مشتبه فيهم بحوزتهم أزيد من 2200 قرص طبي مخدر بالبيضاء

توقيف أربعة مشتبه فيهم بحوزتهم أزيد من 2200 قرص طبي مخدر بالبيضاء

تمكنت عناصر منطقة أمن بنمسيك بالدار البيضاء، الجمعة 27 يناير، من توقيف أربعة مشتبه فيهم، من بينهم ثلاثة نساء، وضبطت بحوزتهم 2225 قرصا طبيا مخدرا من مختلف الأنواع. 

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف ثلاثة من المشتبه فيهن على متن سيارة خفيفة، وبحوزتهن 870 قرصا طبيا مخدرا، قبل أن تمكن الأبحاث من توقيف المشتبه فيه الرابع، وهو من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، وبحوزته 1155 قرصا طبيا مخدرا من نوع « ريفوتريل » و200 قرص من نوع « إكسطازي ».

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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