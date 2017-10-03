توقيع اتفاقيتين للشراكة بين جامعة محمد الخامس بالرباط والبنك المغربي للتجارة الخارجية

العلم الإلكترونية

في إطار استراتيجية انفتاحها على محيطها الاجتماعي والاقتصادي وتطوير علاقات التعاون، وقعت جامعة محمد الخامس بالرباط على اتفاقيتين للشراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية، الأولى عبارة عن اتفاقية إطار، والثانية نوعية، وذلك يوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 بمقر رئاسة الجامعة بالرباط.

وتهدف هاتين الاتفاقيتين، التي وقعها كل من رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، الأستاذ سعيد أمزازي، ومدير مركز ‘أطلانتيك’، السيد سليم المريـــني، ومديرة مركزية لمجموعة الحكامة والتنمية، السيدة هدى صبيحي، إلى تحديد نوعية الشراكة، من اجل تطوير برامج ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال وضع برامج للتكوين لفائدة أعضاء نادي ‘PME’، بالإضافة إلى وضع برامج أخرى للتكوين، وتبادل الخبرة والمعرفة.

كما تهدف هاتين الاتفاقيتين، إلى إنجاز البرامج البحثية المتفق عليها، بمساهمة الأساتذة، والدكاترة الباحثين، والمختصين، كذاك إنجاز دراسات وتحريات، واستقبال الطلبة المتدربين، وتبادل الوثائق والمنشورات، بالإضافة إلى المبادرات المشتركة، مثل عقد الندوات والمؤتمرات. وبصفة عامة، فإن الغرض من هذه الاتفاقيات هو وضع أي نوع آخر من التعاون قد يكون مفيدا في تحقيق هذه الأهداف.

وتتوخى جامعة محمد الخامس بالرباط من خلال هذه الشراكات إلى استمرارية جودة التكوين الأساسي، والحصول على الكفاءة المهنية للتكوينات المقترحة، وتعزيز قدرات ومؤهلات الموارد البشرية للمقاولات من خلال التكوين مدى الحياة.

ومع درايتها ومشاركتها النشطة في الحركية الوطنية للتكوين والبحث، فإن جامعة محمد الخامس تلتزم بالعمل مع المهنيين لتكوين الشباب في مهن الغد وفي المعايير الجديدة لسوق الشغل، كذالك إلى خلق المقاولة للمؤهلين أكثر لإدارة المشاريع.