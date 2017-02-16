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توقيع اتفاقية شراكة مغربية قطرية لانجاز سد “فاسك” الذي سيزود ساكنة كلميم بالماء ويحميهم من الفيضانات

توقيع اتفاقية شراكة مغربية قطرية لانجاز سد “فاسك” الذي سيزود ساكنة كلميم بالماء ويحميهم من الفيضانات

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