توقيع اتفاقية شراكة بين بنك التجارة الخارجية والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة

العلم الإلكترونية

وقع البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة (CFCIM) يوم الخميس، بالعيون، اتفاقية شراكة تهدف لدعم ومرافقة المقاولات.

وتهدف هذه الاتفاقية بين البنك المغربي والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة، حسب بلاغ مشترك، إلى وضع نظام للدعم لفائدة الشركات لأجل خلق فرص مقاولتية وتعزيز التنمية الاقتصادية الجهوية.

وتتمثل مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين في مرافقة الشركات أعضاء الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب عن طريق توفير التكوين وتنظيم مشترك لبعثات تجارية بإفريقيا جنوب الصحراء، واستفادة من الدراسات القطاعية.

بالإضافة للمشاركة مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في ندوات ولقاءات أعمال و استقبال مقاولات أجنبية موصى بها من طرف الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة ومواكبة إجراءاتهم بالمغرب وفي أكثر من 20 دولة إفريقية.

وبمناسبة هذا الحدث، تم الاحتفاء بالدفعة الأولى لنادي المقاولات الصغرى والمتوسطة بالعيون – الساقية الحمراء المخصصة لأعضاء الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة والذي يهدف إلى تقديم دورات تكوينية ومواكبة المقاولات لخلق فرص الشغل على الصعيد الوطني و الجهوي.

وتدعم هذه الشراكة العديد من المبادرات التي تخدم مصالح المقاولين عبر دورات تكوينية خاصة، عروض ترويجية جد متميزة، وفرص الأعمال عبر بعثات تجارية متعددة القطاعات منظمة على الصعيد الوطني والدولي، و بشكل خاص بإفريقيا جنوب الصحراء.