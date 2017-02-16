توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة 17 فبراير

• العلم الالكترونية: وو.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم الجمعة 17 فبراير، تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالواجهة المتوسطية قد تعطي قطرات مطرية جد خفيفة محلية.

وسيلاحظ أيضا تكون كتل ضبابية محلية بالقرب من السهول المحيطية الشمالية وذلك خلال الليل والصباح الباكر، مع تكون صقيع خلال الصباح فوق المرتفعات.

وخلال الظهيرة، ستهم بعض السحب الركامية فوق الأطلسين الكبير والصغير من المحتمل أن تكون مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة. عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح من الشرق، منتظمة نوعا ما بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي أو الغربي بالواجهة المتوسطية والسهول الأطلسية، ومن الشرق بالأقاليم الجنوبية مع هبوب رياح رملية محتملة.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و02 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و08 درجات بالريف، والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية- الشرقية، وما بين 09 و14 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى، وستتعدى هذه المقاييس بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات والساحل المتوسطي، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية- الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية، وما بين 25 و30 درجة بسوس والسهول الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وستصل إلى ما بين 30 و35 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيكون هائجا خلال المساء على طول الساحل الأطلسي.