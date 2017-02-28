توقعات أحوال الطقس ليوم الأربعاء فاتح مارس

• العلم الالكترونية: ووكالات

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء 01 مارس، تشكل كتل ضبابية خلال الليل والصباح بسهول المحيط الأطلسي الشمالي والوسطى، فيما ستظل السماء قليلة السحب إلى نسبيا صحوة بباقي المناطق.

أما الرياح فستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة، شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية بالجنوب الشرقي، بينما ستهب من القطاع الشمالي عموما بباقي الأنحاء، مع تناثر حبات رملية بأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا بين 00 درجة و05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بشمال المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس واللوكوس والغرب وداخل منطقة الشاوية والسهول الداخلية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بالسواحل والجنوب الشرقي وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و18 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 11 و17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 17 و22 درجة بالريف والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والسهول الأطلسية والسايس، وما بين 22 و27 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس والمناطق الجنوبية الشرقية وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت، وستكون ما بين 27 و32 درجة بسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و36 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال العرائش، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين الرباط وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.