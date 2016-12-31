تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاحد أن يبقى الطقس باردا مع تكون صقيع عند الليل والصباح، بكل من الداخل والمرتفعات والجنوب الشرقي للبلاد والهضاب العليا مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بضباب محلي وذلك بالقرب من السواحل.

وسيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية وسحب عابرة من الأجواء العليا بالشمال ومشمسا بجنوب المملكة.

وستهب الرياح معتدلة الى محليا قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والاقاليم الجنوبية ، وستهب من القطاع الجنوبي ضعيفة القوة بالشرق، بينما ستكون متقلبة الاتجاه عموما بباقي الارجاء الأخرى. كما ستعرف الاقاليم الجنوبية هبوب زوابع رملية محلية.

وستتارجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 6 و1 درجات بالمرتفعات والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية وما بين درجتين و9 درجات بشمال المنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية والسايس ومنطقة الغرب والشاوية ودكالة العبدة وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة وتانسيفت والرحامنة وما بين 8 و13 درجات بمنطقة سوس وشمال الاقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة وجوار سواحل المحيط الاطلسي وستكون ما بين 13 و17 درجة فيما تبقى من الاقاليم الجنوبية.

وستتراوج درجات الحراة العليا ما بين 7 و12 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي وما بين 13 و20 درجة بالساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الاطلسي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة والحوز وسوس والجنوب الشرقي للاقاليم الجنوبية وستكون ما بين 20 و25 درجة فيما تبقى من الاقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هادىء في الواجهة المتوسطية وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز وبباقي السواحل.