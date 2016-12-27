تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم الأربعاء 28 دجنبر، أن يبقى الطقس باردا بكل من المرتفعات والجنوب الشرقي للبلاد والهضاب العليا، مع تكون صقيع بصفة محلية عند الليل والصباح.

كما سيلاحظ مرور سحب منخفضة كثيفة بالواجهة المتوسطية مع بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة، ومرور سحب كثيفة مع نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق أقصى جنوب البلاد. عدا ذلك، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق .

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الصحراوية وبمنطقة طنجة، وضعيفة من القطاع الجنوبي شرق البلادث وشرقية إلى متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء. كما ستعرف الأقاليم الصحراوية هبوب زوابع رملية محلية.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 و 3 درجات بالمرتفعات والجنوب الشرقي والهضاب الشرقية، وما بين 2 و 7 درجات بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس واللوكوس والغرب وسهول تادلة والرحامنة وداخل الشاوية ودكالة، وما بين 7 و 12 درجة بالسواحل وعبدة والشياضمة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و 16 درجة بجنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 6 و 11 درجة بالمرتفعات والجنوب الشرقي والهضاب العليا، وما بين 13 و 19 درجة بشمال المنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والسايس ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والحوز وسوس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 19 و 24 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.