توضيحات الخطوط الملكية المغربية حول الرحلة AT497 بين الدار البيضاء والداخلة

فيما يلي نص البلاغ التوضيحي للخطوط الملكية المغربية حول رحلة AT497 الرابطة بين الدار البيضاء والداخلة :

“على إثر الاضطرابات التي عرفتها رحلة AT497 الرابطة بين الدار البيضاء والداخلة يوم 25 دجنبر و الخارجة عن ارادتها 2016، تقدم الخطوط الملكية المغربية التوضيحات التالية:

نتيجة سوء الأحوال الجوية، اضطرت الطائرة التي كانت تؤمن رحلة مساء يوم الأحد 25 دجنبر على متن طائرة من نوع بوينغ 767 بين الدار البيضاء والداخلة للعودة إلى مطار محمد الخامس، وذلك بعد إشعار الطاقم من طرف مصالح الأرصاد الجوية المغربية بوجود عاصفة رملية بمطار الداخلة.

وعليه تم تأجيل الرحلة لليوم الموالي أي يوم الاثنين 26 دجنبر صباحا. بينما تكفلت مصالح الشركة بالركاب وعددهم 160 شخصا ووفرت لهم المبيت في فندق بالدار البيضاء.

وفي اليوم الموالي، أقلعت الطائرة من جديد صوب الداخلة في حدود الساعة الثامنة والنصف. وبعد دقائق من إقلاعها، سيتم إشعار الطاقم من جديد بتردي الأحوال الجوية وتسجيل عاصفة رملية جديدة بمنطقة الداخلة. وأبلغت مصالح الأرصاد الجوية طاقم الطائرة باستحالة نزولها بمطار الداخلة. وعلى إثر ذلك، قرر الطاقم العودة من جديد إلى الدار البيضاء.

وإذ تقدم اعتذارها الشديد لركاب الطائرة، تخبر الخطوط الملكية المغربية أن الرحلة AT497 قد تم تعليقها إلى حين تحسن الأحوال الجوية بالداخلة”.