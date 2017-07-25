تنظمه شبكة المقاهي الثقافية بالمغرب ونادي سطاد المغربي: توقيع ديوان (رماد اليقين) بنادي كرة المضرب بالرباط

العلم الإلكترونية: متابعة

يحتضن مقر نادي سطاد المغربي لكرة المضرب بالرباط، حفل توقيع الطبعة الثانية من ديوان “رماد اليقين” للشاعر محمد بلمو، يوم الجمعة 28 يوليوز 2017، في الخامسة والنصف بعد الزوال.

حفل التوقيع الذي تُدشّنُ به شبكة المقاهي الثقافية بالمغرب شراكتها مع إدارة النادي، سيسيره ذ. نور الدين اقشاني رئيس الشبكة، بينما يقدم الناقد محمد الديهاجي قراءة في الديوان، في حين يقدم الإعلامي عبد العزيز بنعبو شهادة في تجربة الشاعر الذي سيقرأ مختارات من شعره.

للإشارة فإن للإعلامي والشاعر محمد بلمو إصدارين شعريين، “صوت التراب” صدر سنة 2000 ضمن منشورات اتحاد كتاب المغرب، و”حماقات السلمون” الذي صدر سنة 2007 مشترك مع الشاعر عبد العاطى جميل، وصدرت له الطبعة الأولى من “رماد اليقين” ضمن منشورات وزارة الثقافة سنة 2013، كما ستصدر له خلال هذه السنة مسرحية مشتركة مع السيناريست والكاتب المسرحي عبد الإله بنهدار بعنوان “حمار رغم أنفه” ضمن منشورات دار أبي رقراق.