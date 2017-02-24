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تنصيب أول فوج للشرطة البيئية.. عقوبات مالية وحبسية تنتظر كل من يضر بالبيئة

تنصيب أول فوج للشرطة البيئية.. عقوبات مالية وحبسية تنتظر كل من يضر بالبيئة

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