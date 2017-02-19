تلوث الهواء يتسبب في حدوث 2,7 مليون حالة ولادة مبكرة سنويا

• العلم الالكترونية: متابعات

أفادت دراسة بريطانية أن تلوث الهواء الطلق يتسبب في حدوث 2,7 مليون حالة ولادة مبكرة سنويا، وهي حالة تهدد حياة الأطفال وتزيد من خطر تعرضهم لمشاكل صحية بدنية وعصبية على المدى الطويل.

وذكرت الدراسة، التي نشرت على الانترنت في دورية البيئة الدولية، أن الجزئيات الصغيرة في الهواء الناجمة عن أدخنة الديزل والحرائق ومصادر أخرى، ربما تزيد من خطر الولادة المبكرة إلى جانب عوامل أخرى تتمثل أساسا في سن الأم وصحتها.

وقال كريس مالي كبير معدي الدراسة التي اعتمدت على بيانات من عام 2010 إن “تلوث الهواء ربما لا يؤذي فقط الناس الذين يتنفسون الهواء بشكل مباشر وإنما قد يؤثر أيضا بشكل خطير على الجنين في رحم الأم”.

وحسب الباحثين الذين قاموا بإعداد هذه الدراسة إن أغلب الولادات المبكرة المرتبطة بتلوث الهواء تحدث في جنوب آسيا وشرقها، مضيفين أن نصيب الهند وحدها من هذه الولادات يبلغ نحو مليون ولادة مبكرة ، فيما سجل بالصين 500 ألف حالة أخرى.

وأوضح الباحثون أن المركبات التي تعمل بالديزل وحرائق الغابات وحرق المحاصيل والطهي باستخدام الخشب أو الروث أو الفحم الخشبي من ضمن العوامل الرئيسية التي تساهم في هذه المشكلة.

وحسب الدراسة فإن المرأة الحامل في مدينة في الصين أو الهند ربما تستنشق هواء ملوثا أكثر بعشر مرات عما تستنشقه نظيرتها في ريف انجلترا أو فرنسا.

ووفق منظمة الصحة العالمية فإن نحو 15 مليون طفل يولدون سنويا قبل الأوان، مليون طفل منهم يموتون نتيجة تعقيدات صحية.