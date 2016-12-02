تقرير ناري من قناة الجزيرة حول البلوكاج الذي وضعه أخنوش في عجلة بنكيران لتشكيل الحكومة

الخبر في طاهره نقل عن مصدر إعلامي هو قناة الجزيرة ، لتسليط الضوء على حدث تعثر تشكيل الحكومة ، علما أن جريتنا الغراء نعتت بتشويب مساعي التوافق المرحلي …
المهم في جوهر هذا الموضوع ليس هو توهيم المتابع بكون مداخلة الأستاذ العثماني قد بثت على قناة الجزيرة ضمن ما يتعلق بعنوان الموضوع ، بل لكون مداخلة القيادي في حزب العدالة و التنمية لم يتم تقديمها منفردة ضمن المقاطع ذات الصلة ، أو بركن آخر …
هذه المداخلة يتخليلها المناضل الاستقلالي في أحد منابر مؤسسة علال الفاسي ، تطعم الفكر الوطني و تعزز نشاطاته بنجم من المفكرين المغاربة يحلل بالنقد الذاتي فكر الزعيم علال الفاسي رحمه الله .
و ليكون هذا الموضوع بصلة مع الواقع ، فإن اجتهاد المغاربة في تحقيق مغربة الدستور ـ عبر مراحل من النضال و الوعي و ( التعايش مع الديمقراطية ) قد أتى بدستور 2011 ، و لكن المغاربة انتظروا و لا يزالون منتظرين تنزيل الدستور ، لا بعض ما في الدستور ، فهي إذن مرحلة اتسمت بتعطيل تفعيل الدستور الجديد ، علما أن أهم أمر كان واجبا على أول حكومة بعد 2011 اتخاذه هو التوافق مع الأحزاب السياسية الوطنية على تنزيل الدستور و تفعيله لصالح الوطن و المواطنين و المواطنات ، قبل التوافق على تشكيل حكومة حتما تختلف في البرامج …
نعم ، كانت المضايقة من داخل المعارضة ، حيث انبعث حزب جديد ، و إن كان على النقيض فقد كان في الدستور الجديد يمثل المعارضة ، يستمدها من صناديق الاقتراع التي تشرف عليها الحكومة ، حتى و إن كان يدعي العلمانية ، فالواجب عمله هو خلق الوعي لدى المواطن الذي يزكي حقه في الاختلاف باعتبار صوته الانتخابي ..
1 تعليق
النقد الذاتي3 ديسمبر 2016, 01:19
الخبر في طاهره نقل عن مصدر إعلامي هو قناة الجزيرة ، لتسليط الضوء على حدث تعثر تشكيل الحكومة ، علما أن جريتنا الغراء نعتت بتشويب مساعي التوافق المرحلي …رد
المهم في جوهر هذا الموضوع ليس هو توهيم المتابع بكون مداخلة الأستاذ العثماني قد بثت على قناة الجزيرة ضمن ما يتعلق بعنوان الموضوع ، بل لكون مداخلة القيادي في حزب العدالة و التنمية لم يتم تقديمها منفردة ضمن المقاطع ذات الصلة ، أو بركن آخر …
هذه المداخلة يتخليلها المناضل الاستقلالي في أحد منابر مؤسسة علال الفاسي ، تطعم الفكر الوطني و تعزز نشاطاته بنجم من المفكرين المغاربة يحلل بالنقد الذاتي فكر الزعيم علال الفاسي رحمه الله .
و ليكون هذا الموضوع بصلة مع الواقع ، فإن اجتهاد المغاربة في تحقيق مغربة الدستور ـ عبر مراحل من النضال و الوعي و ( التعايش مع الديمقراطية ) قد أتى بدستور 2011 ، و لكن المغاربة انتظروا و لا يزالون منتظرين تنزيل الدستور ، لا بعض ما في الدستور ، فهي إذن مرحلة اتسمت بتعطيل تفعيل الدستور الجديد ، علما أن أهم أمر كان واجبا على أول حكومة بعد 2011 اتخاذه هو التوافق مع الأحزاب السياسية الوطنية على تنزيل الدستور و تفعيله لصالح الوطن و المواطنين و المواطنات ، قبل التوافق على تشكيل حكومة حتما تختلف في البرامج …
نعم ، كانت المضايقة من داخل المعارضة ، حيث انبعث حزب جديد ، و إن كان على النقيض فقد كان في الدستور الجديد يمثل المعارضة ، يستمدها من صناديق الاقتراع التي تشرف عليها الحكومة ، حتى و إن كان يدعي العلمانية ، فالواجب عمله هو خلق الوعي لدى المواطن الذي يزكي حقه في الاختلاف باعتبار صوته الانتخابي ..